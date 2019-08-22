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22.08.19 00:18

ЦИК зарегистрировал еще 83 народных депутата

Центральная избирательная комиссия 21 августа зарегистрировала еще 83 народных депутата, избранных на досрочных парламентских выборах.

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Зарегистрированные 26 человек по списку "Слуги народа", в том числе второй номер Руслан Стефанчук и четвертый номер Давид Арахамия, восемь представителей "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе первый номер Юрий Бойко, восемь от "Европейской Солидарности" и пять - от "Батькивщины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Также зарегистрированы 36 депутатов-мажоритарщиков.

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По состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в общегосударственном многомандантному избирательном округе и 155 - избранных в одномандатных избирательных округах.

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