Свидетель по "делу Хизб ут-Тахрир" Бекиров признался в оговоре обвиняемого Сейтосманова, - адвокат Курбединов

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов, информирует Цензор.НЕТ.

"Руслан Бекиров заявлен как свидетель обвинения. Прокурор начал задавать ему вопросы: как долго он знает обвиняемого Сейтосманова, Руслан ответил, что знаком с ним еще со школы. Дальше пошли вопросы об участии (обвиняемого) Энвера Сейтосманова в организации Хизб ут-Тахрир. А именно, признавался ли он Руслану, что является членом этой организации, что участвовал в собраниях этой организации. Руслан ответил, что ничего об этом не знает", - рассказал адвокат.

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После допроса Бекирова в суде, прокурор заявил ходатайство об оглашении протокола допроса свидетеля следователем ФСБ.

"В протоколе же говорится, что Сейтосманов лично признавался Руслану, что он член "Хизб ут-Тахрир". Прокурор спросил свидетеля, с чем связаны такие кардинальные противоречия в показаниях. В ответ на это Руслан заявил, что при допросе в управлении ФСБ на него оказывали психологическое давление, под угрозами заставили оговорить Сейтосманова и подписать данный протокол", – пояснил Курбединов.

Он также добавил, что Бекиров написал заявление о преступлении со стороны сотрудников ФСБ в "Военно-Следственный комитет России" по Крыму.

Комментариев сотрудников ФСБ России по поводу обвинений свидетеля нет.

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