"Силу воли украинского моряка не сломить. После всех пережитых трудностей она только крепчает", - 19-летний политзаключенный Эйдер

Об этом написала в фейсбуке адвокат Андрея Эйдера Александра Маркова, информирует Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что ее подзащитный выступил в прениях с речью и привела цитату: "Я не понимаю, как данная ситуация может расцениваться не как вооруженный конфликт с учетом того, сколько международных организаций уже выразило отношение к указанному инциденту. Я настаиваю и надеюсь на то, что суд примет во внимание мнение международных судебных органов и освободит нас из-под стражи".

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Также адвокат опубликовала мысли Андрея Эйдера о текущей ситуации: "Позади очередной судебный процесс, итог которого был вполне ожидаем. Он, как и предыдущие процессы прошел в "закрытом режиме". Абсурд! Даже судебное заседание закрывают по надуманным причинам, о каком здравом решении суда можно говорить? О каком суде вообще можно говорить по отношению к действующим военнослужащим? Уже почти девять месяцев мы являемся участниками этой постановки в этом театре абсурда. Но так и не можем вникнуть в суть этой пьесы. Ходатайства отклоняются, вводится "закрытый режим" - делается все, дабы не пролить свет на эту постановку. Тем временем по ТВ продолжают называть нас преступниками, говорить о "великолепных" условиях содержания. Я, как и все моряки, выражаю благодарность волонтерам, которые нам всегда помогают.

Ко всему вышесказанному хочу добавить о полном игнорированим международных договоренностей, решений и т.д. со стороны Российских судов.

Боюсь ли я высказывать свою точку зрения? - Нет! Силу воли украинского моряка не сломить. После всех пережитых трудностей она только крепчает. Надеюсь, что здравомыслие восторжествует

С уважением, матрос МБАК "Бердянск" Эйдер А.Д."

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерацииосуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

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Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

16 августа Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой и второй группы военнопленных украинских моряков. Несмотря на решение Международного трибунала, суд отказался их освободить. 21 августа Московский городской суд оставил под стражей еще семерых захваченных ФСБ России украинских моряков.

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