Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.08.19 07:21

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

21 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

донбасс,ато,военнослужащий,воины,воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 7 обстрелов:

- неподалеку от Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащим ко Дню Независимости выплатят премии от 1 тыс. до 2 тыс. грн.: Полторак подписал приказ

Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи Водяного - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100