Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 7 обстрелов:
- неподалеку от Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- вблизи Водяного - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.