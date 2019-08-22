Делают детей в своих странах, а потом приезжают сюда рожать, - Трамп хочет пересмотреть предоставление американского гражданства по факту рождения в США

Об этом Трамп сообщил журналистам на лужайке Белого дома в среду, 21 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы очень серьезно изучаем вопрос гражданства по праву рождения на территории США. Это когда люди делают детей в своих странах, затем пересекают границу, рожают ребенка, и - поздравления! - ребенок теперь приобретает гражданства США", - заявил он.

Трамп сообщил, что его администрация сейчас изучает этот вопрос "очень серьезно".

"Честно говоря, это (право на получение гражданства США по рождению. - Ред.) - бессмысленно", - добавил после паузы Трамп.

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Напомним: с 1868 года, в соответствии с четырнадцатой поправкой Конституции США и более позднего закона об эмиграции и натурализации, дети, рожденные на территории США автоматически получают американское гражданство. Это правило, правда, не распространяется на детей дипломатов, консулов и некоторые другие категории иностранцев.

Предложения пересмотреть это право уже звучали от американских политиков, в частности, в 2007 году такую идею выдвигал Митт Ромни.

Напомним, в феврале 2018 года Трамп создал центр по отбору иммигрантов. Американский лидер неоднократно заявлял, что США необходим более тщательный отбор иммигрантов, чтобы защититься от терроризма и преступности.