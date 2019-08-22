Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении посольства Украины в США в Facebook.
"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в G7.
Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи", - сказано в заявлении.
В дипмиссии призвали лидеров стран-членов G7 "НЕ отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".
Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.