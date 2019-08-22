Винницкое дело "ореховой мафии" могут "похоронить". Вопрос касается 300 млн грн недополученных налогов: депутат облсовета Зозуля обратился в ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание VinnytsiaToday.

Депутат Винницкого областного совета Григорий Зозуля, член межфракционного депутатского объединения "Антикоррупционное движение" в Винницкой областной Раде обратился с обращением в Генеральную прокуратуру по поводу предоставления информации относительно расследования уголовного производства № 42017160000000054 от 20.01.2017 по подозрению группы лиц в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ОСОБА_4 по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 УК Украины, а также по фактам совершения других уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 205 УК Украины.

По его словам, "вопросы расследования, крайне резонансного дела, возможного устойчивого иерархического объединения в рядах ГФС, при участии председателя Винницкой ГФС Руслана Осмоловского должно иметь больший общественный резонанс, и общественность должна знать больше деталей относительно хода дела. Ведь сейчас существует угроза, что его могут просто "похоронить" не доведя до конца. Вопрос касается 300 млн. грн. недополученных налогов, которые должны были пойти на социальные проекты и развитие инфраструктуры нашего государства".

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Депутат предполагает, что сейчас совершаются действия, чтобы уклониться от ответственности должностными лицами. В частности 25.04.2019 года в Хозяйственный суд Винницкой области поступило заявление № б/н от 24.04.2019 года Главного управления ГФС в Винницкой области об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Омегаплюс". Заявление подписано руководителем ГУ ГФС в Винницкой области. Именно ООО "Омегаплюс", которое фигурирует в уголовном деле относительно Осмоловского, имеет задолженность перед бюджетом в размере 146 млн. грн.

Депутат убежден, что в случае принятия решения судом о банкротстве ООО "Омегаплюс" и списание налогового долга возможно повлечет невозможность привлечения должностных лиц, в частности Осмоловского к ответственности поскольку сумма налогового обязательства перед государством у предприятия просто исчезнет. Также депутат в своем запросе просит Генеральную прокуратуру, узнать о том, на какой стадии в настоящее время данное уголовное производство, какие меры прокуратура принимала, по расследованию дела и тому подобное.

Напомним, что в июле 2018 Генеральная прокуратура заявила о раскрытии "устойчивого иерархического объединения" в рядах Государственной фискальной службы. В частности, тогда об этом заявил генеральный прокурор на брифинге 16 июля, отвечая на вопрос, об обысках в винницкой ГФС.