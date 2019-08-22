Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого". ВИДЕО

"Президент Путин абсолютно перехитрил президента Обаму по Крыму и других вещах, пересек красную линию. Он обошел его. Он этим жил - обыгрывал президента Обаму. Честно говоря, поэтому Обама расстроился и исключил Путина из того, что тогда было "Большой восьмеркой", а теперь - "Большая семерка", - заявил Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

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"Возникает вопрос, должны ли мы вернуть Россию? Мы тратим много времени, говоря о России во время этих встреч. И они не присутствуют. Я думаю, было бы хорошо, если бы Россия присутствовала, чтобы мы могли прямо с ними говорить, а не так как сейчас - по телефону и другим путем. Это голосование того, что сейчас является Большой семеркой", - заявил Трамп в среду,

"Я думаю, что Россия должна быть частью этого, потому что мы добиваемся мира во всем мире, торговли и других вещей. Было бы намного легче, если бы Россия была в составе, как это всегда было", - добавил Трамп.

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".