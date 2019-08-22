Россия пытается расширить ядерный арсенал для борьбы с США, - глава Пентагона Эспер о взрыве на полигоне под Северодвинском

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом он сказал в интервью Fox News Channel.

"Очевидно, что они (русские. - Ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - отметил Эспер.

Он подчеркнул, что Вашингтон включит "эти новые виды вооружений, разрабатываемые Россией" в новое соглашение, которое станет продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Сейчас Россия располагает… крылатыми ракетами средней дальности, возможно оснащенными ядерными боеголовками и направленными в сторону Европы", - добавил глава Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Превентивные меры принимаются, чтобы не было неожиданностей, - Путин о взрыве ракетного ядерного двигателя под Архангельском

Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.

10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.