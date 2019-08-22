В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет

Об этом рассказала заместитель руководителя отдела образования Славянского городского совета Марина Хохлова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Славянские ведомости.

Хохлова подчеркнула, что в школах язык обучения — украинский, и если будут классы с русским языком обучения, то будет возникать проблема с учебниками на русском языке и дидактическими материалами. Также того требует закон, хотя были родители, которые выражали свое недовольство отсутствием русскоязычных классов.

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Сейчас отдел образования закупает учебники и дидактические материалы на украинском языке, и не имеет смысла тратить средства на закупку учебников, напечатанных на русском языке.

"Даже по экономическому содержанию это невыгодно и далее после начальных классов образование все равно будет происходить на государственном языке", - отметила заместитель начальника отдела образования.