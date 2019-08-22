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22.08.19 10:33

У США "через пару лет" появится гиперзвуковое оружие, - глава Пентагона

США уже в ближайшее время смогут поставить на вооружение гиперзвуковое оружие.

эспер

Об этом глава Пентагона Марк Эспер рассказал в интервью Fox News Channel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.Нет".

По его словам, это вооружение появится в США в течение пары лет.

"Думаю, это, вероятно, вопрос пары лет", - сказал Эспер.

7 июня 2019 года сообщалось, что через четыре года американские солдаты смогут использовать боевые лазеры и гиперзвуковые ракеты на транспортных средствах.

Первые поставки 50-киловаттного энергетического оружия на боевые машины Stryker ожидаются в 2022 году, а мобильного дальнобойного гиперзвукового оружия (LRHW) в 2023 году.

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