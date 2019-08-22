Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.08.19 10:52

На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ

Сотрудники Южно-украинской АЭС майнили криптовалюту, разместив необходимое для этого оборудование прямо в режимном помещении. Кроме того, они допустили разглашение гостайны.

криптовалюта,майнинг

Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда Николаева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время". Этот суд рассматривал ходатайство СБУ об изъятии соответствующего оборудования.

Как сообщается, для добычи криптовалюты сотрудники АЭС использовали компьютерную технику с подключением к интернету, которую несанкционированно разместили в помещении станции.

10 июня сотрудники СБУ провели на АЭС обыск. Они изъяли медиаконвертер, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Суд разрешил арест этого имущества.

Также на Цензор.НЕТ: Киберполиция установила злоумышленника, который майнил криптовалюту за счет 1,5 миллиона украинцев

При этом отмечается, что действия сотрудников АЭС привели к разглашению сведений относительно физической защиты, составляющих государственную тайну.

Сейчас на изъятое оборудование наложен арест. Дело расследует Служба безопасности Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100