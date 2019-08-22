Зеленский и Трамп подпишут ряд документов на встрече в Варшаве, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

По ее словам, во время встречи лидеров стран в Варшаве запланировано подписание ряда документов. Однако, какие именно документы будут подписаны, она не уточнила.

"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - ответила Зеркаль на вопрос о том, кто готовит встречу Президентов США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль

Отметим, ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.