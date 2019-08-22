Суд снял арест с изъятых в НКРЭКУ компьютеров с доказательствами по делу "Роттердам+"

Так, детективы НАБУ при расследовании дела "Роттердам +" еще в 2017 г. провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где изъяли 5 компьютеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Эти устройства могут стать важным доказательством по делу, потому что на них нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам +". Поэтому для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест", - пишет ЦПК

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В частности, как сообщал в суде прокурор САП Виталий Пономаренко, в переписке речь шла о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам +" расходы, которые не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

"Целесообразность сохранения ареста компьютеров в том, чтобы избежать сомнений в подлинности их содержания", - отмечает ЦПК.

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Напомним, 20 августа суд отказался заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка. В свою очередь САП решила обжаловать это решение.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".