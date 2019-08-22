Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.08.19 12:01

Среди австрийских инвесторов растет интерес к украинскому рынку, - новый посол Пфандлер

Новоназначенный посол Австрии Гернот Пфандлер вручил копию верительной грамоты заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

посол,австрия,зеркаль

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств", - заявил Пфандлер.

На встрече стороны положительно оценили состояние двустороннего сотрудничества, отмечался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - посол

Собеседники также высоко оценили проведение Года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

В свою очередь Зеркаль отметила важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности практической поддержки в восстановлении и защите карпатского леса.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100