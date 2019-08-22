Разумков не исключает, что Рада рассмотрит вопрос формирования нового правительства 29 августа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли 29 августа рассматриваться вопрос формирования правительства.
"Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю", - сказал Разумков.
По его словам, повестка дня на 29 августа пока еще не обсуждалась на заседании первой подготовительной группы.
"Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы", - добавил Разумков.
Он также сообщил, что будет предлагать провести заседание подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа.
Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Большинство на выборах в парламент получила пропрезидентская партия "Слуга народа".