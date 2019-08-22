Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.08.19 12:32

Разумков не исключает, что Рада рассмотрит вопрос формирования нового правительства 29 августа

Избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что уже на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа нардепы рассмотрят вопрос формирования правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли 29 августа рассматриваться вопрос формирования правительства.

"Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю", - сказал Разумков.

По его словам, повестка дня на 29 августа пока еще не обсуждалась на заседании первой подготовительной группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего нас устраивает работа Маркаровой. Также могут остаться Аваков и Супрун, - Арахамия о новом Кабмине

"Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы", - добавил Разумков.

Он также сообщил, что будет предлагать провести заседание подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все зависит от нового премьер-министра, это не мое личное решение , - Супрун о том, останется ли она главой Минздрава

Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Большинство на выборах в парламент получила пропрезидентская партия "Слуга народа".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100