Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.08.19 12:40

Мэр польской Гдыни выступил против объявления об украинцах в местном ресторане

Городской глава Гдыни Войцех Щурек и его заместитель Славомир Рыбицкий в знак поддержки украинских заробитчан посетили другой ресторан, которым управляет наш соотечественник.

Мэр польской Гдыни выступил против объявления об украинцах в местном ресторане

Об этом сообщает польское издание Onet, информирует Цензор.НЕТ.

"Это позорные слова. Они не имеют права находиться в нашем общественном пространстве такого открытого и современного города, как Гдыня", - прокомментировал Щурек скандал с объявлением.

"Мы очень рады, что в Гдыню приезжает множество молодых украинцев. Они много работают", - добавил городской глава.

Его заместитель Рыбицкий подчеркнул, что любые проявления ненависти, расизма и ксенофобии должны преследоваться по закону. "Мы знаем из истории, как заканчивается терпимость к такому поведению и отношению", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: 75% трудовых мигрантов в Польше - украинцы, - ZUS

К бойкоту ресторана, разместившего ксенофобское объявление о найме персонала, пообещали присоединиться многие горожане, сообщает Onet.

Напомним, накануне ресторан в Гдыне разместил объявление о поиске поваров. "Ноль украинцев или других подобных", - было сказано в объявлении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100