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22.08.19 12:44

"Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук

Политическая партия "Слуга народа" хочет возглавить 21 комитет из 23 в будущей Верховной Раде.

"Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук

Об этом заявил избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".

"То, на что мы претендуем, мы уже определили. Если не ошибаюсь, 21 комитет мы хотели бы перенять председательство и взять двух первых заместителей", - отметил Стефанчук.

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По словам представителя президента в парламенте, каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах.

Другим партиям "Слуга народа" хочет отдать руководство комитетом по свободе слова, а также комитетом по правам человека, связанным с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами.

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