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22.08.19 13:03

Власова уволили с должности начальника Одесской таможни. ДОКУМЕНТ

Александра Власова уволили с должности главы Одесской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Об этом говорится в указе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

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И.о. главы ГФС Денис Гутенко своим указом уволил Александра Власова с поста начальника Одесской таможни. В указе отмечается, что Власова уволили по согласию сторон на основании заявления Власова.

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Власова уволили с должности начальника Одесской таможни 02

Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.

6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.

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