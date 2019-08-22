Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.08.19 13:10

Россия решила утилизировать единственную украинскую подводную лодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму

Министерство обороны РФ ищет подрядчика для утилизации единственной украинской подводной лодки "Запорожье", украденной Россией во время оккупации Крыма, следует из материалов российского портала государственных закупок.

Россия решила утилизировать единственную украинскую подводную лодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму

На портале размещен тендер на "утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах". На проведение работ выделены 193 млн руб., они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ, сообщил журналистам, что "Запорожье" - единственная подлодка данного проекта, находящая в распоряжении ВМФ России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов некачественными российскими, - "Коммерсант"

В июне Минобороны РФ уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК данных проектов, однако он был отменен по "решению заказчика". Подлодка "Запорожье" была построена в 1970 году. Она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины до оккупации Россией Крыма в 2014 г..

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100