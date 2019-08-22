Россия решила утилизировать единственную украинскую подводную лодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму

На портале размещен тендер на "утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах". На проведение работ выделены 193 млн руб., они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ, сообщил журналистам, что "Запорожье" - единственная подлодка данного проекта, находящая в распоряжении ВМФ России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов некачественными российскими, - "Коммерсант"

В июне Минобороны РФ уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК данных проектов, однако он был отменен по "решению заказчика". Подлодка "Запорожье" была построена в 1970 году. Она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины до оккупации Россией Крыма в 2014 г..