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22.08.19 13:29

Враг усиливает передовую снайперскими парами с целью нанесения потерь личному составу ОС, - разведка

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия, направленные на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил, противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях.

Отмечается, что подготовка вражеских снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов - бывших и действующих военнослужащих специального назначения ВС РФ), как на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и в России.

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Кроме того сообщается, что на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск вернулась очередная группа военнослужащих, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области.

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