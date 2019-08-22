За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг, 22 августа, директор фонда Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если бы референдум о независимости был проведен сейчас, он был бы выигран с крупным счетом. По нашим данным, среди тех, кто определился со своим мнением, почти 90% проголосовали бы" за", - сказала Бекешкина.

По ее словам, такой высокий показатель наблюдался только в 1991 году - тогда опрос проводился накануне референдума.

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По результатам исследования, для почти 70% опрошенных День Независимости Украины является государственным праздником, для 23% - это просто выходной день, и только 4% украинцев считают этот день исторической ошибкой. День Независимости как государственный праздник лучше всего воспринимают в Центральном (77%) и Западном (75%) регионах, несколько меньше на Юге (58%) и Востоке (60%).

В то же время, при ответе на вопрос о том, чего было больше в период независимости - положительного или отрицательного, мнения разделились: 26% респондентов видят больше позитива, 23% - негатива, а большинство - 46% - склоняется к мнению, что было поровну положительного и отрицательного.

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Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины.

Всего было опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.