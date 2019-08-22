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22.08.19 14:12

"Осуществляются практические инициативы", - президенты Финляндии и России Нийнисте и Путин обсудили ситуацию в Украине

Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что будет поддерживать практические инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе.

путин,нийисте

Президент Финляндии Саули Нийнисте и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Хельсинки 21 августа обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом Нийнисте заявил на брифинге после переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы успели поговорить немного об Украине. Я собираюсь туда с визитом через пару недель. Насколько мне стало понятно, осуществляются практические инициативы, работа практически осуществляется, со своей стороны я, конечно, буду способствовать, поддерживать такое развитие", - сказал Нийнисте.

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Напомним, ранее ситуацию в Украине с Путиным обсуждал президент Франции Эммануэль Макрон. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

А глава МИД Германии Хайко Маас, отправляясь в Москву на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что "Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу".

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