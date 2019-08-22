Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала избранный от "ЕС" нардеп Ирина Геращенко, комментируя заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой с критикой предложения президента Украины Владимира Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали. Их "ждем от вас сигнала" это - "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша. И мы ждем от Путина не сигналов, а действий. Освобождение заложников, возвращение Донбасса и Крыма", - заявила Геращенко.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8". В ответ Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв".