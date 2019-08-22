Тяжелобольного политзаключенного Бекирова свозили в больницу и вернули в СИЗО

Об этом сообщила жена политзаключенного Гульнара Бекирова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскотатарскую правозащитную группу".

Информацию подтвердил адвокат Бекирова. Он добавил, что 27 августа 2019 года Эдема Бекирова планируют госпитализировать на семь дней в неврологию для дальнейшего обследования.

Накануне омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Эдема Бекирова доставили из СИЗО в больницу имени Семашко.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.