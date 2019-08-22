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22.08.19 14:47

Подготовительная группа рассмотрит персональный состав комитетов Рады на следующей неделе, - Гетманцев

Персональный состав комитетов Верховной Рады на следующей неделе рассмотрит подготовительная депутатская группа, сообщил избранный народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

вр,парламент,рада

"Вопрос персонального состава комитетов пока еще не решен, поскольку мы не получили от всех политических партий предложений. Я думаю, что этот вопрос будет решен уже в начале следующей недели", - сказал Гетманцев журналистам в четверг в Киеве после заседания подгруппы по вопросам создания парламентских комитетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что пока не предоставила свои кандидатуры в профильные комитеты партия "Оппозиционная платформа – За життя".

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Вместе с тем, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил журналистам, что заседание подготовительной депутатской группы состоится в пятницу, 23 августа.

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