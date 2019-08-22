Количество министерств и комитетов ВР может быть оптимизировано, - Стефанчук

Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сократили 5 комитетов и считаем, что это уже наш вклад в экономию бюджета. Посмотрим на эффективность этих комитетов. Если они не будут работать по результатам первого года, то, возможно, мы проведем еще оптимизацию комитетов. Потому что наша задача - сделать эффективное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти", - отметил Стефанчук.

По его словам, таким же образом в партии настроены и на оптимизацию количества министерств.

"Мы не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа", - сказал Стефанчук.

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Он пояснил: целесообразность сокращения количества министерств будет определяться в зависимости от налаженности сотрудничества между различными органами власти.

"Мы понимаем, что любое вовлечение в реорганизацию - это 3 месяца убить на работу, связанную с этим. Мы сейчас ищем оптимальные формы, как в этой модели обеспечить эффективное функционирование государства в целом", - уточнил представитель Президента в ВР.

Как сообщалось, подготовительная депутатская группа определила, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать 23 профильных комитета вместо 27-ми.

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