"Батькивщина" выдвинула своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Кожемякин

"И партия "Батькивщина" сегодня выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера", - сказал Кожемякин в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост.
"Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно", - сказал Кожемякин.
По словам политика, руководить фракциейц "Батькивщина" в Верховной Раде IX созыва вновь будет лидер одноименной партии Юлия Тимошенко, заместителем же главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.
В то же время, по его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" также претендует на должность вице-спикера, однако кандидатуру еще не назвала.