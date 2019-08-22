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22.08.19 15:10

МИД Украины не будет опускаться до бульварного уровня представителей МИД РФ, - Зеленко об обращении Захаровой к Зеленскому

МИД Украины не будет реагировать на хамские высказывания представителя МИД РФ Марии Захаровой, раскритиковавшей ранее предложение Президента Украины Владимира Зеленского относительно освобождения пленных и возврата Крыма.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Так, на вопрос, будет ли реагировать МИД на оскорбительные комментарии спикера МИД РФ Марии Захаровой, Зеленко ответила: "В МИД Украины знают, что такое высокая дипломатия, поэтому в своих комментариях не будут опускаться до бульварного уровня и хамства представителей российского МИД".

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Напомним, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского по возможному возвращению России в G8 является неграмотным и бессмысленным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8". В ответ Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв".

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