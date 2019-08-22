"Центрэнерго" поможет выплатить шахтерам госшахт долги по зарплате, - замминистра энергетики Корзун

Из них 250 млн грн бюджетных средств выделит правительство, ещё 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислит ПАО "Центрэнерго".

Об этом в комментарии "РБК - Украина" сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, сообщили Українські новини.



По его словам, Кабинет министров 14 августа принял решения о перераспределении средств между рядом бюджетных программ и выделении денег из резервного фонда Кабмина на возвратной основе.



"Эти деньги должны быть перечислены сегодня-завтра. Еще 260 млн перечислит "Центрэнерго". Руководство предприятия с пониманием отнеслись к ситуации, пошли на встречу и авансом в экстренном порядке перечислят деньги за будущую угольную продукцию, согласно тем прямым договорам, которые ранее были заключены. Энергетики в этой ситуации подставили нам плечо и спасли положение, в котором оказались шахтёры госшахт", - сказал Корзун.



Он пояснил, что ситуация с задолженностью по зарплате сложилась из-за того, что предыдущий парламент на своём последнем заседании не проголосовал за выделение средств в размере почти 1 млрд гривен на программу поддержки угольной промышленности.



Напомним, по состоянию на 12 августа, согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, задолженность по зарплате перед шахтерами составляла 923,4 млн гривен.



Вчера на своей странице в Facebook Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что, если Кабмин не обеспечит выплату всех средств к Дню шахтера, 29 сентября, шахтёры организуют под Верховной Радой акцию протеста.