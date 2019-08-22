Полиция имеет доступ к таможенным базам и может штрафовать владельцев "евроблях", - Нефьодов

Об этом сообщил в комментарии УНИАН глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"У полиции есть доступ к таможенным базам. Мое понимание – да", - сказал Нефьодов, отвечая на вопрос о том, имеет ли право полиция с сегодняшнего дня не только останавливать автомобиль на еврономерах, но и применять штрафы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штрафы для владельцев "евроблях" вступили в силу, - ГФС

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект об отсрочке штрафных санкций на три месяца за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка также заявлял, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца. Тогда он напомнил, что Президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект, по его словам, будет принят Радой IX созыва.

Тогда же Рябошапка рассказал, что хотя формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств с иностранной регистрацией. В частности, по новым правилам, в случае превышения срока доставки автомобиля личного пользования и коммерческого назначения, а также при превышении сроков временного ввоза от 20 до 30 суток, предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля - 170 тыс. грн или конфискация. Кроме того, законом предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.