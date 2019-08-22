Избранный от "Слуги народа" депутат Лысюк отказался от мандата: его место займет сотрудница "Квартала 95" Хоменко. ФОТО

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк (№69 в избирательном списке партии) отказался от депутатского мандата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Учитывая обстоятельства ЦИК признала Лысюка не получившим мандат, и признала избранным депутатом Елену Хоменко (№129 в избирательном списке партии).

По словам члена ЦИК Екатерины Махницкой, 21 августа Лысюк лично подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата. Таким образом, согласно ч.4 ст.101 закона о выборах народных депутатов, ЦИК должен признать избранным следующего по очередности кандидата в нардепы, которой является Хоменко.

Андрей Лысюк – директор юридической компании Hillmont Partners. Окончил юрфак академии СБУ. Работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве. Научный консультант телепроектов СТБ, в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

Согласно данным указанным на сайте "Слуги народа" Елена Хоменко окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности "маркетинговый менеджмент". Получила диплом по маркетингу Чартерного Института Маркетинга (Chartered Institute of Marketing, UK). Директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95". Работала на руководящих должностях в ведущих телеком- и ИТ-компаниях. Волонтер в ОО "Лига Волонтеров".