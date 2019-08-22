На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому

По его мнению, только Владимир Зеленский может сдвинуть проблему с мертвой точки. Об этом он написал на своей страничке в фейсбуке: "Угроза затоплений нависла над всеми шахтами Луганска и Первомайска. Это результат поломок устаревшего оборудования, которое угрожает жизни сотням шахтеров и несет прямую угрозу отравления реки Северский Донец, которая поставляет воду для полтора миллиона граждан", - написал Шахов в Фейсбуке..



Также он акцентировал на необходимости срочного погашения задолженности по заработным платам шахтеров. "В преддверии своего профессионального праздника наши шахтеры обречены голодовать из-за трехмесячной задолженности и без этого маленьких зарплат. Сегодня Украина задолжала работникам госшахт почти миллиард гривен, это треть государственных долгов по зарплатам. Я не говорю уже о том, что стоило бы дать премии горнякам к профессиональному празднику. Но вместо этого, правительство "отмахивается" мелкими подачками и пустыми обещаниями", - говорится в тексте обращения.

По мнению Шахова, в стране назревает социальный кризис, он напомнил об акциях протеста шахтеров с перекрытием дорог в Луганской и Донецкой областях, а также уверил, что шахтеры готовы идти пикетом на Киев. По мнению народного избранника, Украина не имеет морального права праздновать независимость, пока не будет погашен долг перед шахтерами: Шахтер – это самая сложная профессия. Это люди, которые не жалеют своего здоровья, а иногда и жизни, на их плечах держится экономика нашей страны. Украина должна шахтерам не только законные зарплаты. У нас нет морального права праздновать День Независимости, пока горняки голодают. Донбасс требует Вашего внимания и поддержки", - написал Шахов.