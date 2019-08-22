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22.08.19 17:17

Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский во второй раз проигнорировал решение суда

Обвиняемый по делу о нападении на Екатерину Гандзюк бывший помощник народного депутата Игорь Павловский во второй раз не явился в Приморский райсуд Одессы, где должно было начаться рассмотрение его дела по существу.

Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский во второй раз проигнорировал решение суда

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр информации о правах человека.

Из-за неявки обвиняемого подготовительное заседание на этот раз перенесли на 3 октября.

Причина отсутствия Павловского неизвестна. Не явился и его адвокат, в своем ходатайстве он пояснил, что будет в это время занят на другом заседании.

"Будут выясняться причины, почему он (Павловский. - Ред.) не явился", - отметила в комментарии журналистам прокурор Генпрокуратуры Виктория Калита.

Она уточнила, что именно по ходатайству Павловского Верховный Суд перенес дело из Херсона в Одессу, так как именно здесь Павловский проживает после хирургической операции.

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Отец погибшей Екатерины Виктор Гандзюк, приехавший на заседание из Херсона, убежден, что таким образом умышленно затягивается рассмотрение дела, чтобы "снизить градус общественного напряжения".

"Это все идет к тому, что всем надоест, перестанут ходить активисты, журналисты, и наконец состоится тайное заседание, где все решится. И это все происходит с согласия прокуратуры, которая не знает, где Павловский", - заявил Гандзюк журналистам.

Его адвокат также добавила, что на судебном заседании по Павловскому Виктор Гандзюк будет ходатайствовать о признании его потерпевшей стороной. Если это ходатайство будет удовлетворено, то именно от согласия отца погибшей будет зависеть, сможет ли Павловский заключить сделку со следствием о признании вины.

Как уточнила прокурор Калита, согласно этому договору, обвиняемый полностью признает свою вину и обязуется предоставлять обличительные показания о других фигурантах дела.

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Как известно, Павловский уже ранее "прогуливал" допросы в Шевченковском суде Киева, ссылаясь на состояние здоровья. Несмотря на это, в конце июля его заметили на футболе в Одессе.

Также, ссылаясь на необходимость лечения Павловского, прокуратура в июне не подала ходатайство на продление ему домашнего ареста. Поэтому сейчас он находится на свободе без всякого меры пресечения.

В апреле Павловскому изменили квалификацию дела с содействия организации нападения на Гандзюк на сокрытие преступления. Тогда же его отпустили под домашний арест, после пяти месяцев заключения.

Подозрение Павловскому вручили в ноябре 2018 года только после того, когда его фамилию как вероятного соучастника нападения обнародовали активисты инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

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