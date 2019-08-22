Филарет попросил Епифания отозвать просьбу о закрытии счетов УПЦ КП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Прошу вас отозвать ваше письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога, если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет.

По словам Филарета, после решения УПЦ КП о выходе из состава ПЦУ, митрополит Епифаний не является предстоятелем Киевской патриархии, поэтому его решения и постановления не имеют никакого отношения к КП.

Предстоятель УПЦ КП отметил, что созданная Ликвидационная комиссия также не имеет никакого отношения к КП.

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