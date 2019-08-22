Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает нынешний первый вицеспикер, избранная народным депутатом IX созыва от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Впервые в истории Верховной Рады по предметам ведения Комитета по вопросам свободы слова изымают, на самом деле, все профильные позиции, даже вопрос освещения деятельности Верховной Рады Украины... Также изъяты из ведения вопросы печатных и электронных средств массовой информации, сети Интернет, изъяты вопросы рекламной деятельности - и все это передается в комитет-монстр, мегакомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики", - заявила Геращенко.

В этом контексте она выразила обеспокоенность, что такое "выхолащивание" может превратить Комитет по вопросам свободы слова в ритуальный. "У этого комитета будут непонятные функции по законопроектам, над которыми он должен профессионально работать", - отмечает политик.

При этом она подчеркнула, что против такого подхода, кроме "Европейской солидарности", выступили также партии "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Ранее будущий депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил журналистам, что предмет ведения Комитета по вопросам свободы слова стал наиболее дискуссионным вопросом на заседании депутатской подгруппы, которая занимается формированием комитетов и организацией торжественного заседания Верховного Совета IX созыва.

"Коллег смущает то обстоятельство, что информационная политика забрана по предметам ведения Комитета по вопросам свободы слова. Но в этом есть абсолютная логика, и понятно, почему это было сделано: поскольку любую политику должна формировать и реализовывать власть своими действиями. Если мы говорим о том, что Комитет по свободе слова возглавит оппозиция, то в нем должны быть сконцентрированы контрольные функции, функции защиты прав журналистов и средств массовой информации. Собственно, все эти функции оставлены в Комитете свободы слова", - пояснил позицию политсилы Гетманцев.

Он также отметил, что представители партии "Европейская солидарность" озвучили предложение о ликвидации этого комитета, но оно было проголосовано и отклонено.

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