Судебное заседание по "газовому делу" нардепа-беглеца Онищенко переносится на 3 октября, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"22 августа в Соломенском районном суде Киева не состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко", - говорится в сообщении.

С учетом неявки представителя гражданского истца коллегия судей решила перенести рассмотрение дела.

Рассмотрение обвинительного акта запланировано на 3 октября.

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Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

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