Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", приглашен на другой телеканал

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Одним из первых для работы в новом медиаресурсе он пригласил бывшего ведущего программы Post Scriptum на канале "Рустави-2" Георгия Габунию, который известен тем, что незадолго до смены собственника канала в прямом эфире обругал нецензурными словами президента России Владимира Путина.

Георгий Габуния, как и руководитель информационных программ "Рустави-2" Нодар Меладзе во вторник уволены с телеканала, после чего телекомпанию в знак протеста покинули почти все журналисты информационно-политических и общественных программ.

Сейчас, впервые за 25 лет, в эфире "Рустави-2" не выходят новостные программы, в том числе главная информационная программа "Курьер".

Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.

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