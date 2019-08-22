Враг нарушил перемирие 8 раз с начала суток 22 августа. потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сволке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в районе Богдановки - со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

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