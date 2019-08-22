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22.08.19 19:55

"Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага

Президент Украині Владимир Зеленский призвал украинцев провести флешмоб ко Дню Государственного Флага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении на странице в сети Facebook.

Зеленский призвал украинцев гордиться своей страной не только онлайн.

У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

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