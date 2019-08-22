Пожар в лагере "Виктория": суд продлил на 2 месяца арест экс-директора Саркисяна

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Заслушав доводы сторон по делу, суд решил удовлетворить ходатайство прокурора - оставить еще на 60 суток под стражей подсудимого Саркисяна", - озвучил постановление председательствующий на заседании судья Виктор Чаплицкий.

Суд также решил повторно обратиться к Государственной пограничной службе Украины с целью уточнения местонахождения художественного руководителя детского хореографического коллектива "Адель" Татьяны Егоровой, которая ранее отбыла за пределы Украины.

Стоит отметить, что прокурор Оксана Моско настаивала на содержании подсудимого Саркисяна в СИЗО, аргументируя тем, что уголовное дело имеет значительный общественный резонанс - экс-директору мотивировано инкриминируют совершение преступления, приведшего к гибели троих детей. А после выхода на свободу фигурант может убежать и оказать давление на свидетелей, из которых допрошены не все, в том числе нужен повторный допрос руководителя коллектива "Адель" Егоровой.

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Со своей стороны, адвокаты Саркисяна просили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и уверяли, что подсудимый не собирается скрываться от следствия или покидать территорию страны.

Представитель интересов пострадавших детей и их родственников Николай Стоянов еще раз обратился в суд с ходатайством - наложить арест на каменные здания лагеря, в которых в августе этого года снова поселили более 100 детей. Однако суд отклонил ходатайство как недостаточно мотивированное.

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Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.

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