Власти Москвы запретили оппозиции проводить акцию протеста 31 августа

как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 22 августа сообщила в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.



"Заявителям, подавшим заявки на 31 августа, отказали по маршрутам. Либертарианцы подавали на шествие, маршрут которого уже давали. А им отказали и даже альтернатив не предложили, что прямо противоречит закону", – написала она.



Она опубликовала фотографии документов, полученных из мэрии Москвы. В ответ на предложенные три варианта акции (шествия на 10 тыс. и 40 тыс. человек, митинг на 100 тыс. участников) в московском департаменте региональной безопасности и противодействии коррупции заявили о создании помех движению пешеходов и транспортных средств.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Привет четвертый рейх", "ЧеКистан-2019": коридор из ОМОНа перед входом в московское метро. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО