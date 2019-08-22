Ассоциация адвокатов связывает убийство адвоката Иванова в Кропивницком с его профессиональной деятельностью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

"НААУ настаивает на том, что убийство адвоката Александра Иванова связано с профессиональной деятельностью. Распространенная информация в СМИ о случайной смерти адвоката является классическим приемом "информационного вброса" и отвлечением внимания общества от этого резонансного преступления. Адвокатская деятельность всегда была рисковой, но в последние годы наша профессия связана с угрозой жизни адвокатов. В этом контексте любые инициативы ограничить профессиональные права адвокатов или содержание адвокатской гарантий является чрезвычайно вредными и поставят под угрозу весь институт профессиональной правовой помощи. Мы призываем СМИ не распространять непроверенную информацию о погибшем, и не давать возможности правоохранителям замолчать это преступление", - говорится в нем.

НААУ также обратилась в правоохранительные органы - Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с призывом взять расследование этого преступления под контроль руководства ГПУ и НПУ.

В сообщении отмечается, что второй пострадавший, вместе с которым находился Александр Иванов, также умер от понесенных ранений.

Напомним, об убийстве адвоката Александра Иванова в Кропивницком возле СИЗО ранее сегодня сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины. Коллеги погибшего не исключают, что убийство связано с его профессиональной деятельностью.

Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ. ФОТОрепортаж (обновлено)