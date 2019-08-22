Россия может вернуться в G8 освободив Крым и прекратив войну на Донбассе, - Фриланд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд

"Думаю, все мы будем рады приветствовать Россию, которая изъявит желание снова стать порядочным членом нашей группы государств-единомышленников, преданных верховенству права и демократии. Сделать это Россия может освободив Крым и прекратив войну на Донбассе. Все очень просто", - сказала она.

Министр отметила, что она лично и Канада в целом "имеют очень четкую позицию по этому поводу".

"Мы не можем примириться с нарушением Россией международного права путем вторжения и аннексии Крыма и поддержки войны в Донбассе. Именно поэтому Россия была исключена из G8 ", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск заверил Зеленского в неизменности позиции ЕС относительно возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента