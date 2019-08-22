Ежегодно от туберкулеза в Украине умирает 4 тыс. человек, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом на заседании по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции сообщил вице-премьер Павел Розенко.

"Острой для Украины остается проблема туберкулеза, от которого ежегодно умирает 4 тыс. человек. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения. - Ред.), около 25% случаев туберкулеза в Украине недовыявлены, то есть каждый пятый случай", - сказано в сообщении.

По расчетам в 2018 году туберкулезом заболели около 36 тысячи человек. Официально в 2018 году было зарегистрировано 26,5 тысячи новых случаев и рецидивов туберкулеза, из них 23% у ВИЧ-положительных лиц.

"Но несмотря на все проблемы, которые возникают на пути уменьшения бремени туберкулеза, нам удалось достичь определенных успехов. Прежде всего за последние 10 лет на 40% снизилась заболеваемость туберкулезом. Смертность от туберкулеза снизилась втрое", - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее Центр общественного здоровья МОЗ Украины разработал специальный онлайн тест для проверки на туберкулез. Скрининговая анкета состоит из 13 вопросов, на которые можно ответить всего за 5 минут. По результатам анкетирования можно узнать, есть ли риск того, что человек болен туберкулезом и рекомендовано ли ему дополнительное обследование.

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