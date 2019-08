Луганская "Заря" в первом матче квалификации Лиги Европы уступила на выезде испанскому клубу "Эспаньол"

Эспаньол: 13. Лопес Ди., 6. Мармоль, 12. Вила Д. ( до 46') , 24. Калеро Ф., 8. Итурраспе ( до 20') , 10. Дардер, 16. Лопеc Х., 23. Гранеро, 24. Ву Л., 9. Феррейра Ф., 11. Пуадо ( до 71')

Замены: 21. Рока (c 20') , 4. Санчес В. (c 46') , 22. Варгас М. (c 71')

Запасные: 1. Прието А., 20. Бернардо, 14. Мелендо, 31. Кампузано



Предупреждения: Феррейра Ф. 21'

Заря: 30. Шевченко Н., 17. Леднев, 18. Тымчик, 20. Абу Ханна ( до 81') , 7. Кочергин В., 14. Михайличенко Б., 21. Иванисеня ( до 91') , 28. Громов, 98. Чеберко, 19. Лунев ( до 63') , 22. Кабаев

Замены: 80. Юрченко Вл. (c 63') , 25. Белый (c 81') , 99. Арвеладзе Л. (c 91')

Запасные: 1. Махарадзе, 6. Каменюка, 10. Хомченовский, 11. Будковский

Голы: Феррейра Ф. 57', Лопеc Х. 79' Варгас М. 81' - Кочергин В. 38'

Также читайте: Луганская "Заря" минимально обыграла в Запорожье болгарский ЦСКА и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы