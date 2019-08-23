Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом он заявил в эфире программы "Итоги".

"Все когда-то заканчивается, и вот заканчивается моя работа на Прямом канале в качестве ведущего "Итогов". Сегодня их последний выпуск. Я ухожу, чтобы заняться другими проектами, в том числе начать писать большую книгу, работу над которой я давно уже задумал, но эта работа, скажем так, трудно совмещается с ежедневной работой на информационном канале", - сказал он.

За более чем два года Евгений провел сотни прямых эфиров своей программы "Итоги", которая сначала выходила только по будням, а впоследствии стала выходить и в воскресенье в формате большого ток-шоу.

Также он создал проект "Киселев. Авторское": разговоры тет-а-тет с известными личностями не только Украины, но и мира.

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