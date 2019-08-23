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23.08.19 00:53

Голосование за присоединение России на саммите G7 в эти выходные проходить не будет, - Reuters

Группа мировых лидеров "Большой семерки", вероятно, обсудит на своей встрече в эти выходные вопрос о возвращении России, но голосование по этому вопросу маловероятно, поскольку группа работает на основе консенсуса.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", об этом сообщило агентство Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника администрации президента США, чтобы рассматривать вопрос возвращения России, она должна официально попросить о повторном приеме в группу, чего еще не было сделано.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва готова обсудить этот вопрос в следующем году и только если "Большая семерка" заинтересована в "серьезном общении на равных". А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в G7 не является для них "самоцелью".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

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