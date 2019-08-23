Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских воина, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 9 обстрелов:
- трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела:
- вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- в районе Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.