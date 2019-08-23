Украина отмечает День Государственного Флага

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Данный праздник был учрежден Указом второго Президента Украины Леонида Кучмы "О Дне Государственного Флага Украины" от 23 августа 2004 года № 987/2004. Как сказано в документе, официальный праздник установлен с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

В 2009 году третий Президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этот Указ, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

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В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.

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Сегодня под Государственным Флагом украинцы отстаивают родную землю на востоке страны. Рискуя жизнью, они устанавливают его на самых высоких точках, откуда сине-желтое полотнище видно за несколько километров.

"Наш флаг для террористов костью в горле стоит, - приводит слова украинских воинов АрміяInform. - Случалось, что они выпускали более сотни мин и артиллерийских снарядов, пытаясь его уничтожить".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Минобороны Степан Полторак и командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко поздравили украинцев с Днем Государственного Флага.

"Что я чувствую, когда вижу сине-желтый флаг? Гордость за страну и украинцев. Уверенность в нашей несокрушимости. Радуюсь победам и грущу из-за потерь. Два цвета - множество искренних эмоций.

С Днем Государственного Флага Украины!"- написал премьер на своей странице в Facebook.

В свою очередь, командующий ОС Кравченко в своем поздравлении подчеркнул, что на протяжении многих веков украинцы боролись за свободу и независимость, и сегодня, давая отпор российским оккупантам, продолжают это делать под сине-желтыми знаменами.

"Уважаемые побратимы! Поздравляю с великим праздником - Днем Государственного Флага Украины!

На протяжении многих веков украинцы боролись за Свободу и Независимость. Этот путь обильно окропленный кровью наших предков и героев современности. Стремление многих поколений украинцев увенчались установлением государственности, национальным возрождением, духовной свободы, экономическим ростом и культурным подъемом. В течение веков славной борьбы мы шли под сине-желтым знаменем. И сегодня, давая отпор российским оккупантам мы делаем это под сине-желтыми знаменами. Их - потрепанных ветрами, пробитых вражескими пулями - всегда храним, как святыню", - цитирует командующего пресс-центр ОС в Facebook.