Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.08.19 08:21

Украина отмечает День Государственного Флага

Сегодня Украина отмечает День Государственного Флага.

Украина отмечает День Государственного Флага

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Данный праздник был учрежден Указом второго Президента Украины Леонида Кучмы "О Дне Государственного Флага Украины" от 23 августа 2004 года № 987/2004. Как сказано в документе, официальный праздник установлен с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

В 2009 году третий Президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этот Указ, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага. ВИДЕО

В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня под Государственным Флагом украинцы отстаивают родную землю на востоке страны. Рискуя жизнью, они устанавливают его на самых высоких точках, откуда сине-желтое полотнище видно за несколько километров.

"Наш флаг для террористов костью в горле стоит, - приводит слова украинских воинов АрміяInform. - Случалось, что они выпускали более сотни мин и артиллерийских снарядов, пытаясь его уничтожить".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Минобороны Степан Полторак и командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко поздравили украинцев с Днем Государственного Флага.

"Что я чувствую, когда вижу сине-желтый флаг? Гордость за страну и украинцев. Уверенность в нашей несокрушимости. Радуюсь победам и грущу из-за потерь. Два цвета - множество искренних эмоций.

С Днем Государственного Флага Украины!"- написал премьер на своей странице в Facebook.

Украина отмечает День Государственного Флага 01

В свою очередь, командующий ОС Кравченко в своем поздравлении подчеркнул, что на протяжении многих веков украинцы боролись за свободу и независимость, и сегодня, давая отпор российским оккупантам, продолжают это делать под сине-желтыми знаменами.

"Уважаемые побратимы! Поздравляю с великим праздником - Днем Государственного Флага Украины! 

На протяжении многих веков украинцы боролись за Свободу и Независимость. Этот путь обильно окропленный кровью наших предков и героев современности. Стремление многих поколений украинцев увенчались установлением государственности, национальным возрождением, духовной свободы, экономическим ростом и культурным подъемом. В течение веков славной борьбы мы шли под сине-желтым знаменем. И сегодня, давая отпор российским оккупантам мы делаем это под сине-желтыми знаменами. Их - потрепанных ветрами, пробитых вражескими пулями - всегда храним, как святыню", - цитирует командующего пресс-центр ОС в Facebook.

Украина отмечает День Государственного Флага 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100